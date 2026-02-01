Gala do Festival da Primavera do CMG 2026 conclui terceiro ensaio

CGTN – A Gala do Festival da Primavera 2026 produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) concluiu neste sábado (31) o terceiro ensaio.

Com a estreia dos programas das quatro cidades-sede, as performances em Harbin, da província de Heilongjiang, Yiwu, de Zhejiang, Hefei, de Anhui e Yibin, de Sichuan, juntaram-se à programação do palco principal em Beijing.

As apresentações da sede principal de Beijing apostam na inovação, tornando a cultura tradicional mais interativa. O espetáculo criativo de música e dança Celebrando a Deusa das Flores utilizou imagens geradas por IA e tecnologia de palco com cenários reais para apresentar a beleza natural da mudança das estações.

Cada uma das quatro cidades participantes trouxe seu próprio charme único, desde paisagens nevadas às margens do rio Yangtzé, de zonas de inovação científica e tecnológica a cidades comerciais, exibindo as diversas cenas das comemorações do Ano Novo tradicional chinês.