Gigantes farmacêuticos multinacionais reforçam investimento na China
O Relatório de Trabalho do Governo chinês de 2026 classificou, pela primeira vez, a indústria de biomedicina como um setor estratégico emergente
CGTN – Após as “duas sessões”, executivos de diversas empresas farmacêuticas multinacionais estiveram em Beijing, capital chinesa. Eles vieram para buscar novas oportunidades de negócios em um momento em que a China dá início à implementação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social.
O Relatório de Trabalho do Governo chinês de 2026 classificou, pela primeira vez, a indústria de biomedicina como um setor estratégico emergente. Além disso, o país prevê concluir a construção da iniciativa China Saudável até 2035. As políticas de incentivo vêm sendo promulgadas e aplicadas em sequência, consolidando significativamente a confiança do capital estrangeiro no mercado chinês. Nos últimos anos, apostar fortemente na China tornou-se um consenso entre as grandes farmacêuticas multinacionais.
Fonte: CMG