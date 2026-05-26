História de Sakolsky e Yin é exemplo vívido de boa vontade entre os povos da China e EUA, diz porta-voz

CGTN – A história entre o professor norte-americano Ronald Sakolsky e Yin Yuzhen, uma mulher chinesa que luta contra a desertificação, é um exemplo vívido da boa vontade entre os povos da China e dos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

A história de Yin, uma trabalhadora modelo nacional que vive em Maowusu, a quarta maior área arenosa da China, tem chamado a atenção. Yin recentemente recorreu à internet para procurar um benfeitor norte-americano de mais de 20 anos atrás. Seu vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Mao comentou a história em uma coletiva de imprensa regular, observando que Sakolsky, um professor norte-americano que vivia na China na época, arrecadou US$ 5 mil na época para ajudar Yin e seu marido a plantar árvores e combater a desertificação.

Tal ajuda se transformou em mais de 50 mil árvores que hoje permanecem de pé, disse Mao, descrevendo o vínculo transfronteiriço como um exemplo vívido da amizade entre os povos da China e dos Estados Unidos.

Mao observou que a história das relações China-EUA é escrita pelo povo. Ela também expressou confiança de que os dois povos continuarão a acrescentar novos capítulos de boa vontade e a injetar nova vitalidade nas relações China-EUA.

Fonte: Xinhua