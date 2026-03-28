Investidor estrangeiro: se quiser ter sucesso global, é preciso escolher a China

CGTN – A conferência anual de 2026 do Fórum de Boao para a Ásia foi encerrada nesta sexta-feira (27). Esta edição teve um significado especial: não só foi a primeira após o início das operações alfandegárias especiais do Porto de Livre Comércio de Hainan, também marcou o começo do 15º Plano Quinquenal. A conferência destacou novas tendências, oportunidades e formas de cooperação, atraindo a atenção de investidores globais.

Denis Depoux, diretor da gestão global da Roland Berger, afirmou que o 15º Plano Quinquenal da China oferece às empresas um certo grau de previsibilidade, permitindo que entendam as prioridades de desenvolvimento e façam um planejamento antecipado.

“Ao destacar as novas energias como foco, o plano abre espaço para a participação de muitas empresas privadas, além de atrair talentos e investimentos”, exemplificou Depoux.

Em apenas 100 dias de operações alfandegárias especiais, foram registradas 737 novas empresas com capital estrangeiro em Hainan, um crescimento de 33,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Peter Burnett, diretor-executivo do Conselho Empresarial China-Reino Unido, destacou que sempre recomenda às empresas britânicas que atuam no varejo ou prestam serviços ao consumidor: “Se quiserem ter sucesso global, escolham a China”.

De acordo com Burnett, China e Reino Unido estão conduzindo um estudo de viabilidade sobre a possibilidade de um acordo de livre comércio para o setor de serviços. O diretor-executivo do Conselho Empresarial China-Reino Unido ressaltou ainda que a China é um país extremamente aberto e receptivo e acredita que a cooperação sino-britânica poderá gerar resultados notáveis.

Fonte: CMG