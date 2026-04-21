Jiangxi se torna novo destino de investimentos estrangeiros

CGTN – Este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China, em meio à aceleração do desenvolvimento da região central do país. Vantagens como localização estratégica, infraestrutura de transporte eficiente, base industrial consolidada e políticas de incentivo contínuas tornam a região uma nova opção para investidores internacionais.

A convite do Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China, empresas estrangeiras visitaram recentemente a província de Jiangxi. Representantes de instituições e companhias internacionais compartilharam suas impressões após a visita.

Segundo eles, Jiangxi desempenha papel relevante como corredor logístico e de cadeia de suprimentos na China, com forte presença nos setores de veículos de nova energia, baterias de lítio, metais não ferrosos e tecnologia da informação. Nesse contexto, a província atende à demanda de cooperação de empresas de diferentes países.

Pesquisas recentes indicam que 74% dos executivos de empresas multinacionais na China mantêm alto nível de confiança no país.

Fonte: CMG