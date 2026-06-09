Kim Jong Un realiza grandiosa cerimônia de boas-vindas a Xi Jinping

CGTN – Ao meio-dia desta segunda-feira (8), o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) e presidente do Comitê de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, realizou uma grandiosa cerimônia de boas-vindas a Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente chinês, que chegou no mesmo dia a Pyongyang para uma visita de Estado à RPDC.

A cerimônia foi realizada na Praça Kim Il-sung, que foi decorada com retratos em grande escala dos mais altos líderes dos dois países e com slogans que elogiam a amizade tradicional entre a China e a RPDC.

Quando Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan, chegaram à praça, foram recebidos por Kim Jong Un e sua esposa, Ri Sol Ju.

Na companhia de Kim, Xi Jinping passou em revista a guarda de honra das três forças do Exército Popular da Coreia.

Depois da cerimônia de boas-vindas, Xi Jinping e Peng Liyuan foram ao Hotel Kumsusan, acompanhados por Kim Jong Un e Ri Sol Ju.

Moradores de Pyongyang também prestaram homenagens a Xi Jinping e Peng Liyuan nos dois lados da rua.

Fonte: CMG