Li Qiang e primeira-ministra italiana se reúnem na África do Sul

CGTN – O premiê chinês, Li Qiang, reuniu-se neste sábado (22) em Joanesburgo, na África do Sul, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Li Qiang destacou que a China está disposta a trabalhar com a Itália para promover continuamente a abertura mútua, fortalecer a interconexão entre mercados e setores industriais, impulsionar um desenvolvimento equilibrado e otimizado do comércio bilateral, consolidar as vantagens da cooperação tradicional e expandir os intercâmbios e a colaboração em áreas emergentes, promovendo assim o desenvolvimento e a prosperidade comuns.

O premiê afirmou também que a China deseja reforçar a coordenação e a cooperação com o governo italiano no âmbito das Nações Unidas, do G20 e de outros mecanismos multilaterais, fortalecendo a confiança da comunidade internacional no multilateralismo.

Meloni disse que a Itália quer cooperar com a China para acelerar a implementação do plano de ação voltado ao fortalecimento da parceria estratégica abrangente, aprofundar a cooperação em áreas como comércio, investimento e ciência e tecnologia, além de promover intercâmbios entre os povos.

A primeira-ministra italiana também deseja reforçar a comunicação e a coordenação com a China em plataformas multilaterais, a fim de salvaguardar conjuntamente o multilateralismo.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG