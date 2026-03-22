Líder Nacional do Povo Turcomano concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – O Líder Nacional do Povo Turcomano e presidente do Halk Maslahaty (Conselho Popular) do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhammedow, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Berdimuhammedow afirmou que a tradição de boa vizinhança e confiança mútua entre o Turcomenistão e a China é um acontecimento natural da história. A relação entre os dois países atravessa milênios e suas raízes remontam à era da Rota da Seda, constituindo a base sólida para a perpetuação da amizade e da cooperação igualitária e mutuamente benéfica entre ambas as partes.

O Turcomenistão sempre manifestou de forma clara a sua posição sobre as grandes questões que preocupam a China, o que inclui os interesses centrais de integridade territorial e reunificação nacional, além de aderir de maneira inabalável ao princípio de Uma Só China e reiterar que o governo da República Popular da China é o único e legítimo para representar toda a China. Além disso, ambos os países mantêm uma cooperação estreita e frutífera em várias plataformas multilaterais.

A cooperação bilateral abrange diversos setores-chave, tais como energia, transporte, comunicações, indústrias de alta tecnologia, setor têxtil e agricultura. No segmento de petróleo e gás, ambas as partes acumularam uma experiência única de cooperação mutuamente benéfica. Simultaneamente, aliando-se à tecnologia e às capacidades avançadas da China, ambos os lados também têm planos de desenvolvimento altamente promissores em áreas como energias renováveis. No setor de transportes, 90% das locomotivas e vagões atualmente em operação na rede ferroviária do Turcomenistão são fabricados na China.

Segundo Berdimuhamedov, o setor energético é o eixo central da cooperação estratégica entre o Turcomenistão e a China, e a estratégia de cooperação em gás natural está em total consonância com os interesses de longo prazo de ambos os países, bem como também atende às necessidades objetivas do desenvolvimento econômico global. Nesse processo, o valor estratégico do transporte de recursos energéticos ganha cada vez mais destaque, o que comprova de forma plena que as duas nações estão desenvolvendo uma verdadeira parceria estratégica, baseada nos princípios de igualdade, benefícios mútuos, compartilhamento de potencial e construção conjunta do futuro.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG