Líderes chineses estendem cumprimentos da Festa da Primavera a altos funcionários aposentados

Beijing, 13 fev (Xinhua) – O presidente Xi Jinping e outros líderes chineses visitaram ou confiaram a outros para visitar altos funcionários aposentados para estender cumprimentos antes da Festa da Primavera, que este ano cai no dia 17 de fevereiro.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, e outros líderes desejaram uma feliz Festa da Primavera, boa saúde e longevidade aos altos funcionários aposentados.

Os altos funcionários aposentados manifestaram seu apoio absoluto à posição central de Xi Jinping no Comitê Central do Partido Comunista da China e no Partido como um todo, e elogiaram as conquistas notáveis alcançadas pelo Partido e pelo país ao longo do último ano.

Eles expressaram a esperança de que o Partido, o exército e o povo de todos os grupos étnicos se unam ainda mais estreitamente em torno do Comitê Central do Partido com Xi Jinping no núcleo, e se esforcem por um bom início do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).