Líderes de vários países da Europa Central e Oriental elogiam cooperação com a China

CGTN – A 7ª Reunião de Líderes Locais China-Europa Central e Oriental e Semana de Intercâmbio e Cooperação de Cidades Irmãs Internacionais de Shandong 2026 está sendo realizada em Jinan, na província de Shandong. Mais de 600 convidados chineses e estrangeiros de mais de 40 países reuniram-se para discutir novas oportunidades de cooperação em áreas como economia digital, energia verde e agricultura moderna.

Durante o evento, que ocorre entre os dias 25 e 29 de maio, diversos líderes de países da Europa Central e Oriental (CEEC) concederam entrevistas exclusivas ao Grupo de Mídia da China (CMG), nas quais avaliaram positivamente os resultados do mecanismo de cooperação China-CEEC, elogiaram as conquistas do desenvolvimento chinês e expressaram a expectativa de aprofundar continuamente a cooperação amigável com a China.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Interétnicas da Macedônia do Norte, Ivan Stoilkovic, afirmou que reconhece plenamente as oportunidades de cooperação trazidas pela construção conjunta da Iniciativa do Cinturão e Rota, e espera aproveitar a tecnologia avançada e a experiência industrial da China para elevar o nível de modernização agrícola de seu país e impulsionar a entrada de mais produtos agrícolas no mercado chinês.

O vice-presidente da Câmara dos Representantes da Assembleia Parlamentar da Bósnia e Herzegovina, Marinko Cavara, considera que os dois países têm enorme potencial de desenvolvimento na cooperação em novas tecnologias e inteligência artificial.

O vice-presidente do Parlamento de Montenegro, Mirsad Nurkovic, avaliou positivamente o mecanismo de cooperação China-CEEC. Em sua opinião, esta plataforma de cooperação pragmática inter-regional construiu um canal importante para a conexão comercial e o intercâmbio de experiências entre os países.

Fonte: CMG