Literatura do Povo lançada em português: Federação dos Sectores Culturais e Literatura do Povo promovem letras chinesas

CGTN – O primeiro tomo de Lume, a edição em português da revista literária Literatura do Povo, acaba de ser publicado no Brasil. Compilado conjuntamente pela Revista Literatura do Povo e a Federação das Associações dos Sectores Culturais de Macau, Lume foi lançado pela influente Editora da UNESP. Esta iniciativa não só representa um passo significativo para a literatura chinesa contemporânea no mundo lusófono, como também coincide com a celebração do Ano Cultural China-Brasil.

O editor-chefe da revista Literatura do Povo, Xu Zechen, enfatizou que, fundada em 1949, ela é primeira revista literária nacional da República Popular da China. Lume tornou-se a décima edição numa língua estrangeira. Os títulos internacionais da Literatura do Povo são compilados tematicamente, contemplando contos, ensaios e poesia da literatura contemporânea chinesa desde 1978 — particularmente os do século XXI. Tal modelo editorial permite aos leitores estrangeiros conhecerem o tratamento literário dado por escritores e poetas chineses a questões significativas.

O presidente da Federação das Associações Culturais de Macau, Wu Zhiliang, salientou o papel de Macau no intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente. A Federação tem-se dedicado consistentemente à promoção do património cultural excecional da China e ao apoio ao desenvolvimento de Macau como centro de cooperação multicultural. Ele salientou que Lume não só abre uma nova janela para o mundo lusófono compreender a literatura e a cultura chinesas, como também destaca ainda mais o valor de Macau enquanto mediadora cultural.

O diretor editorial (língua portuguesa) de Lume, Giorgio Sinedino, sublinhou que a equipa de tradução reúne profissionais de alto nível da China, Brasil e Portugal. Proficientes em ambas as línguas e profundamente enraizados na tradução literária, eles seguiram consistentemente o princípio de “autenticidade inovadora”. Ao mesmo tempo que preservam a profundidade intelectual, sutileza estilística e impacto emocional dos originais, as traduções respeitam os hábitos de leitura e as preferências estéticas do público.

A edição em português de Literatura do Povo adotou o título de “Lume”. Tal como uma lanterna na jornada da vida dos leitores, Lume intenta iluminar os seus caminhos com experiências e os seus corações com sabedoria. Este nome reflete a expectativa de que a luz da literatura chinesa promova o conhecimento mútuo entre civilizações, brilhando no mundo lusófono e irradiando-lhe o calor humano dos escritores e poetas da RPC.

O primeiro número de Lume orbita o tema da “vida”, um dos temas literários mais significativos da humanidade. Sob a égide de Mo Yan, o primeiro escritor chinês agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, estão incluídos contos de seis outros autores — Liang Xiaosheng, Dongxia Qingqing, Suonan Cairang, Chen Chuncheng e Yang Zhihan. Há ensaios de Wu Zhiliang e Chen Cang, além de poemas de Zhai Yongming e Yao Feng. Os textos demonstram plenamente a contemplação e a exploração artística dos respetivos escritores e poetas chineses sobre o tema em epígrafe, enquanto apresentam um panorama da literatura chinesa contemporânea em toda a sua diversidade.

Fonte: CMG