Mais altos legisladores da China e da Rússia se reúnem para fortalecer cooperação parlamentar

CGTN – A convite da presidente do Conselho da Federação Russa, Valentina Matviyenko, e do presidente da Duma Estatal da Rússia, Vyacheslav Volodin, o mais alto legislador da China, Zhao Leji, realizou uma visita oficial de boa vontade à Rússia de quarta a sábado.

Durante a visita, Zhao, presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN) da China, manteve conversações com Matviyenko e Volodin, respectivamente, e participou da 11ª reunião do comitê China-Rússia para cooperação parlamentar, em Moscou.

Em suas conversas com Matviyenko e Volodin, Zhao afirmou que, sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, as relações entre a China e a Rússia entraram em uma nova fase de maiores conquistas e desenvolvimento mais rápido.

A China está disposta a trabalhar com a Rússia para implementar plenamente o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, e para levar adiante a tradicional amizade sino-russa, aumentar a confiança estratégica mútua, aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e a integração de interesses, e promover um desenvolvimento de maior qualidade das relações bilaterais, disse Zhao.

Zhao disse que os órgãos legislativos da China e da Rússia, com base em suas respectivas funções e responsabilidades, mantêm o impulso positivo dos intercâmbios em múltiplos níveis e setores, aumentam a compreensão e a confiança mútuas, fortalecem a comunicação e o aprendizado mútuo, a fim de melhor servir ao desenvolvimento das relações bilaterais.

Os dois lados devem trocar experiências legislativas em áreas como segurança nacional, proteção ecológica e ambiental, inteligência artificial e Estado de Direito relacionado ao exterior.

Por sua vez, Matviyenko disse que os dois chefes de Estado lideraram as relações Rússia-China ao melhor momento da história, acrescentando que o Conselho da Federação Russa está disposto a fortalecer os intercâmbios com a APN da China para fornecer apoio jurídico à promoção da cooperação prática em áreas como economia e comércio, investimento, energia, cultura, transporte e assuntos regionais.

Volodin expressou disposição para trabalhar com a China no sentido de aprimorar os intercâmbios e o aprendizado mútuo entre os órgãos legislativos em campos como a inteligência artificial. A Rússia adere firmemente ao princípio de Uma Só China e está pronta para fortalecer a cooperação multilateral com a China a fim de defender conjuntamente o resultado vitorioso da Segunda Guerra Mundial, disse ele.

Na 11ª reunião do comitê China-Rússia para cooperação parlamentar, na quinta-feira, Zhao ressaltou que os órgãos legislativos de ambos os países devem continuar implementando o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, os documentos de cooperação e os principais projetos.

Ele disse que ambos os lados devem aprovar prontamente e supervisionar a implementação de documentos legais que favoreçam a cooperação bilateral, além de proteger os direitos e interesses legítimos das empresas.

Zhao também exortou ambos os lados a participarem ativamente de atividades como os Anos da Educação China-Rússia para aprofundar os intercâmbios culturais, a aproveitarem o papel ativo dos órgãos legislativos locais para expandir a cooperação local e a aprimorarem a coordenação dentro de estruturas multilaterais para promover a equidade e a justiça internacionais.

Durante a visita, Zhao visitou uma exposição fotográfica em comemoração ao 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia, e uma exposição no local do 6º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em Moscou.

Zhao depositou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, em Moscou. Ele também visitou Irkutsk.

Fonte: Agência Xinhua