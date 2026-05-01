Malásia sedia encontro de leitores da obra A Governança da China

CGTN – O encontro de leitores da edição em inglês do quinto volume de A Governança da China foi realizado nesta quinta-feira (30) em Kuala Lumpur, capital da Malásia. O evento reuniu cerca de 200 representantes dos setores editorial, de think tanks e de mídia de ambos os países. Durante a ocasião, os especialistas debateram temas como governança estatal, cooperação regional entre a China e a ASEAN, e a construção da comunidade de futuro compartilhado China-Malásia.

Em seu discurso, o presidente da Câmara dos Representantes da Malásia, Johari bin Abdul, afirmou que a obra elucida os conceitos de desenvolvimento da China, suas grandes estratégias e o posicionamento no cenário global. Para a Malásia, destacou ele, o livro não é apenas uma janela para compreender a China, mas também uma base fundamental para promover o avanço contínuo e estável das relações bilaterais.

O ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke Siew Fook, ressaltou que, nos últimos anos, as duas nações alcançaram resultados notáveis na construção conjunta de alto nível da Iniciativa Cinturão e Rota, e que a parte malaia está disposta a continuar aprofundando os intercâmbios e a cooperação em diversas áreas. Ele acrescentou ainda que, durante sua visita à China, pôde sentir a vantagem do modelo de governança do país ao concentrar recursos para a realização de grandes projetos, o que impulsiona o desenvolvimento e a prosperidade nacional.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG