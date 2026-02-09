Marselha reúne mais de mil convidados no prelúdio da Gala do Festival da Primavera

CGTN – O Prelúdio da Gala do Festival da Primavera, celebração coorganizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG) e pelo Consulado Geral da República Popular da China em Marselha, foi realizado em Marselha, cidade no sul da França. Participaram do evento na sexta-feira (6) cerca de 1,1 mil pessoas, incluindo representantes dos mais de dez governos provinciais e municipais franceses e dos círculos acadêmicos, culturais e da mídia, chefes de organizações internacionais locais, cônsules gerais de vários países em Marselha, representantes de empresas da China e chineses que residem no exterior.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, e o embaixador chinês na França, Deng Li, fizeram discursos em vídeo.

Segundo Shen Haixiong, como o maior evento cultural anual do mundo em termos de audiência, a Gala do Festival da Primavera do CMG é realizada há 43 anos consecutivos, tornando-se uma "festa espiritual de Ano Novo" dos chineses e amigos estrangeiros em todo o mundo.

O presidente do CMG destacou que a Gala deste ano utilizará as tecnologias inovadoras de "5G+4K/8K+IA" e aproveitará ao máximo a vantagem do grupo de mídia na transmissão em 85 idiomas, apresentando um banquete cultural ao público nacional e internacional.

No evento, jovens franceses e professores e alunos chineses se apresentaram. Também foram exibidos o vídeo promocional do Gala do Festival da Primavera do CMG e os trechos do programa "Viajar pela China através dos Filmes Chineses".