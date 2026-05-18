Ministério das Relações Exteriores da China apresenta detalhes da visita de Putin ao país

CGTN – Durante a coletiva de imprensa regular do Ministério das Relações Exteriores da China realizada nesta segunda-feira (18), o porta-voz Guo Jiakun apresentou informações sobre a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à China e afirmou que os dois países continuarão aprofundando a cooperação bilateral e fortalecendo a parceria estratégica sino-russa.

Segundo Guo, esta será a 25ª visita de Putin à China. Os líderes dos dois países trocarão opiniões sobre as relações bilaterais, a cooperação em diferentes áreas e temas regionais e internacionais de interesse comum.

O porta-voz destacou ainda que, sob a orientação estratégica dos chefes de Estado, a Parceria Estratégica Abrangente de Coordenação China-Rússia na Nova Era vem mantendo um desenvolvimento estável e contínuo. Segundo ele, a cooperação não apenas beneficia os povos de ambas as nações, mas também contribui para a estabilidade estratégica global e para a promoção da justiça e da equidade internacionais.

Guo Jiakun ressaltou que 2026 marca o 30º aniversário do estabelecimento da parceria de coordenação estratégica, além dos 25 anos da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação. 2026 também marca o início do Ano da Educação China-Rússia. Segundo ele, os dois países aproveitarão a ocasião para injetar mais estabilidade e energia positiva no cenário internacional.