Multinacionais disputam espaço como parceiras da inovação chinesa

CGTN – Nos últimos dias, altos executivos de empresas multinacionais de todo o mundo se reuniram em Qingdao, na província de Shandong. Mais de 300 convidados de empresas estrangeiras participaram da 7ª Cúpula de Líderes de Empresas Multinacionais de Qingdao, em busca de novas oportunidades no mercado chinês.

Segundo Cao Yang, vice-presidente global da Baker Hughes e presidente da Baker Hughes China, antes a empresa considerava Shandong ou mesmo a China principalmente como um mercado consumidor. Mas, ao longo dos anos, percebeu o rápido avanço da capacidade industrial dos parceiros chineses. Hoje, a empresa trabalha junto com empresas chinesas para levar tecnologias e produtos desenvolvidos e fabricados na China para mercados internacionais.

Da entrada no mercado chinês ao estabelecimento de operações locais e, agora, à criação e inovação conjunta, cada etapa da presença das multinacionais na China acompanhou a transformação da economia chinesa. Ao olhar para o futuro, o 15º Plano Quinquenal vem se tornando uma importante referência para empresas estrangeiras.

Liu Jiang, vice-presidente da Revvity e gerente-geral da Revvity China, afirmou que o 15º Plano Quinquenal traz diretrizes claras e forte apoio político e industrial para o avanço da inovação e do setor biofarmacêutico. Para a Revvity, sua posição na China é muito clara: ser uma parceira da inovação chinesa.

Fonte: CMG