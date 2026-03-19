Obras de Xi Jinping são lançadas em Hong Kong

CGTN – As edições em chinês tradicional de Obras Selecionadas sobre a Economia de Xi Jinping (Vol. 1) e Xi Jinping e Seus Amigos Universitários (Vols. 1 e 2) foram recentemente publicadas e lançadas pela editora Sino United Publishing (Holdings) Ltd. A cerimônia de lançamento foi realizada nesta quarta-feira (18), em Hong Kong.

Obras Selecionadas sobre a Economia de Xi Jinping (Vol. 1) reúne os textos mais importantes de Xi Jinping sobre o desenvolvimento econômico, escritos entre novembro de 2012 e dezembro de 2024, sendo uma obra de referência para a compreensão do pensamento econômico de Xi Jinping.

Xi Jinping e Seus Amigos Universitários (Vols. 1 e 2) reúne relatos sobre as interações e experiências de Xi Jinping com estudantes universitários ao longo de sua trajetória, tanto no governo local quanto no central. Esses volumes se apresentam como leitura essencial para um estudo aprofundado das diretrizes do camarada Xi Jinping voltadas ao trabalho com a juventude.

A publicação e distribuição das edições em chinês tradicional desses três livros devem contribuir para que leitores de Hong Kong e Macau compreendam de forma mais sistemática o pensamento econômico de Xi Jinping, sendo também relevantes para orientar os compatriotas dessas regiões, especialmente os mais jovens, a fortalecerem sua identidade nacional e a se integrarem de forma mais ampla ao desenvolvimento do país.