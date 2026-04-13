Parte continental revela pacote de políticas e medidas para impulsionar laços com Taiwan

CGTN – As autoridades na parte continental chinesa apresentaram um pacote de dez políticas e medidas para impulsionar os intercâmbios e a cooperação através do Estreito de Taiwan.

O Departamento de Trabalho de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) revelou o pacote neste domingo, dizendo que o mesmo visa avançar no desenvolvimento pacífico das relações através do Estreito e reforçar a afinidade e o bem-estar dos compatriotas através do Estreito.

O anúncio veio enquanto uma delegação do partido Kuomintang Chinês (KMT), liderada pela sua presidente Cheng Li-wun, estava encerrando uma visita à parte continental de terça-feira a domingo.

Serão envidados esforços para explorar o estabelecimento de um mecanismo de comunicação regular entre o PCCh e o KMT, e uma plataforma institucionalizada será criada para promover intercâmbios bidirecionais entre os jovens de ambos os lados do Estreito de Taiwan, informou o departamento em um comunicado.

Serão envidados esforços para incentivar as áreas costeiras da Província de Fujian, a província da parte continental que fica próxima a Taiwan, a compartilhar o fornecimento de água, de eletricidade e de gás com Kinmen e Matsu, e para promover a construção de pontes marítimas que ligam as duas áreas, quando as condições permitirem.

A parte continental acelerará a retomada total dos voos diretos regulares através do Estreito de Taiwan, incluindo os voos de e para as cidades da parte continental, como Urumqi, Xi'an, Harbin, Kunming e Lanzhou.

Kinmen será apoiado a utilizar o novo aeroporto construído na cidade adjacente de Xiamen, na Província de Fujian.

Um mecanismo de comunicações será criado com base no fundamento político comum de aderir ao Consenso de 1992 e opor-se à "independência de Taiwan" para facilitar a entrada de produtos agrícolas e pesqueiros de Taiwan na parte continental que cumpram as normas de quarentena.

A parte continental explorará a construção de cais e ancoradouros em regiões onde as condições permitam para embarcações de pesca em águas distantes da região de Taiwan, e considerará a concessão de conveniência para a venda de suas capturas de peixes na parte continental, de acordo com o comunicado.

Também facilitará os procedimentos de registro para fabricantes de alimentos qualificados de Taiwan e a entrada de seus produtos alimentares no mercado da parte continental.

Segundo o comunicado, a parte continental explorará o estabelecimento de mais mercados de comércio para itens de pequeno porte com Taiwan e apoiará micro, pequenas e médias empresas de Taiwan para expandirem seus negócios na parte continental.

Programas de TV, documentários e animações qualificados de Taiwan poderão ser exibidos na parte continental, observou o comunicado, acrescentando que pessoas de Taiwan podem participar, de várias formas, na produção de micro-dramas na parte continental.

A parte continental também promoverá a retomada de visitas individuais a Taiwan para residentes de Shanghai e Fujian, disse o comunicado.

Fonte: XINHUA