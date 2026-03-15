Pesquisa CGTN: Iniciativa da Civilização Global da China traz estabilidade a um mundo turbulento

CGTN – Em meio à complexidade e turbulência que a comunidade internacional atravessa, passando por mudanças imprevisíveis e profundas, a Iniciativa de Civilização Global da China traz estabilidade a um mundo turbulento.

Uma pesquisa conduzida conjuntamente pela CGTN e pela Universidade Renmin da China, por meio do Instituto de Pesquisa em Comunicação da Nova Era, abrangendo 12.302 entrevistados de 41 países ao redor do mundo, mostra avaliação positiva da Iniciativa chinesa e geralmente acreditam que os conceitos fundamentais, como o respeito à diversidade das civilizações e a promoção dos valores comuns da humanidade, adquirem um significado ainda mais prático diante da atual situação internacional.

A China defende que os intercâmbios culturais superem a alienação, que a aprendizagem mútua supere os conflitos e que a coexistência supere os sentimentos de superioridade.

Na pesquisa, 90,8% dos entrevistados acreditam que respeitar a diversidade das civilizações é um princípio fundamental que a comunidade internacional deve seguir. Já 77,2% dos participantes consideram que nenhuma civilização é superior a outra, e 87,7% afirmam que todas as civilizações devem ser tratadas de forma igual.

A China sempre acredita que a paz, o desenvolvimento, a justiça, a equidade, a democracia e a liberdade são aspirações comuns de todos os povos. No levantamento, 91,8% dos entrevistados reconhecem amplamente essa visão e afirmam que diferentes civilizações devem priorizar a cooperação vantajosa para todos em vez do confronto. Para 88,1% dos ouvidos, nenhum país deve impor seus valores a outros ou se envolver em confrontação ideológica.

Na pesquisa, 87,4% das pessoas acreditam que o diálogo entre civilizações pode efetivamente reduzir conflitos internacionais e promover a paz mundial. Para 89,8% dos entrevistados, os intercâmbios e as interações entre diferentes civilizações podem promover o progresso comum da humanidade. Respondentes entre 18 e 24 anos e entre 25 e 34 anos mostram maior reconhecimento sobre este tópico, atingindo 91,8% e 91,6%, respectivamente.

A pesquisa foi realizada de forma online por meio do banco de dados de amostras, alinhado à distribuição etária e de gênero dos censos nacionais e abrangendo os principais países desenvolvidos e os representativos do Sul Global.

Fonte: CMG