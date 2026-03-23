Pesquisa CGTN | Observando a estabilidade e a previsibilidade da China em Boao

CGTN – O Fórum de Boao para a Ásia, realizado no início do período do 15º Plano Quinquenal, tem atraído ampla atenção internacional.

Segundo uma pesquisa conduzida pela CGTN com internautas de todo o mundo, 94,9% dos entrevistados acreditam que a estabilidade e a consistência das políticas se tornaram vantagens marcantes do desenvolvimento de alta qualidade da China. Já 87,8% afirmaram que o vasto mercado chinês oferece oportunidades significativas para todos os países, enquanto 91,2% destacaram que a contínua abertura de alto nível da China demonstra sua determinação e confiança na promoção da globalização econômica.

Vale destacar que, durante o período do 15º Plano Quinquenal, a China dará ainda mais ênfase à inovação tecnológica independente. Nesse contexto, 94,2% dos entrevistados consideraram que a tecnologia chinesa deixou de ser um setor isolado para se expandir a múltiplas áreas, incluindo manufatura e transformação digital. Ao mesmo tempo, 94,1% acreditam que o fortalecimento da autonomia tecnológica de alto nível não é apenas uma medida temporária para enfrentar a competição internacional, mas uma escolha estratégica de longo prazo com o objetivo de promover um desenvolvimento econômico saudável.

Segundo a pesquisa, 93% dos participantes consideram que o modelo chinês de promover continuidade e desenvolvimento de longo prazo por meio de planejamento estratégico fornece uma referência útil para a comunidade internacional.

A pesquisa foi divulgada nas plataformas da CGTN em inglês, espanhol, francês, árabe e russo e contou com a participação de 11.493 internautas em um período de apenas 24 horas.

Fonte: CMG