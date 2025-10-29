Pesquisa CGTN | Por que a confiança na China está se tornando um consenso internacional?

CGTN – À medida que transformações profundas nunca vistas em um século se aceleram, globalmente surgem desafios interligados, desde desordem na segurança e desequilíbrio no desenvolvimento até déficits de governança. Nesse contexto, a certeza representa a confiança e a oportunidade em um mundo turbulento. Os resultados de uma pesquisa global de três anos realizada pela CGTN, abrangendo 59.000 entrevistados em 46 países, demonstram que a China continua injetando certeza na comunidade internacional. Ter confiança na China agora se tornou um amplo consenso global.

Confiança na economia chinesa aumenta por três anos consecutivos

Ao comparar os dados da pesquisa dos últimos três anos, os entrevistados globais confirmaram de forma plena o conceito e as conquistas do desenvolvimento econômico de alta qualidade da China. A pesquisa realizada em 2025 mostra que 78% dos entrevistados acreditam que a capacidade da economia chinesa de resistir a riscos está em constante crescimento. 81,9% deles se mantêm otimistas quanto à tendência de desenvolvimento sólido a longo prazo da economia chinesa e 84,7% afirmam que a economia chinesa é crucial para a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais. Estes três dados referidos mostram uma tendência de crescimento por três anos consecutivos.

Na mesma pesquisa, 79,8% dos entrevistados elogiaram o ambiente de negócios favorável da China como altamente atrativo para investidores estrangeiros, um aumento de 6,1 pontos percentuais em três anos. Já 72,6% deles disseram que o país é um mercado aberto e competitivo, e 79,8% acham que o enorme mercado chinês oferece oportunidades significativas para seus países. Outros 78% aprovaram os benefícios comerciais de seus países com a China. Entre eles, os entrevistados da África (90,6%), América do Sul (84,9%) e Oceania (78,3%) estão entre os três primeiros em termos de favorabilidade regional, com uma taxa de reconhecimento superior a 81% entre os entrevistados de 18 a 44 anos.

A China civilizada continua fortalecendo o mundo turbulento

Como mais um produto público significativo fornecido pela China à comunidade internacional após a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global recebeu avaliações positivas dos entrevistados. Suas principais propostas se tornaram uma solução chinesa para a comunidade internacional enfrentar os desafios globais.

Na pesquisa, 90,8% das pessoas concordam que o respeito à diversidade é um princípio fundamental e 90,2% consentem que os desafios globais exigem esforços conjuntos de todos os países, e nenhum pode escapar ileso. Além disso, 89,4% dos entrevistados defendem o fortalecimento dos intercâmbios culturais internacionais para promover o entendimento mútuo entre pessoas de todos os países.

Vale notar que mais de 90% dos entrevistados globais indicaram que a força científica e tecnológica da China é forte e o reconhecimento da contribuição da China para o mundo da ciência e tecnologia e sua capacidade de inovação ultrapassam 80% dentro desse grupo.

A diplomacia da China se torna um novo modelo de governança global

O conceito de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade tem se enraizado cada vez mais no coração das pessoas. Na nova pesquisa, 66,8% dos entrevistados aprovam o conceito. As taxas de reconhecimento dos entrevistados da Ásia, América do Norte, Oceania e África superam a média global. Mais de 60% das pessoas avaliam positivamente o valor e a importância desse conceito, sendo que a maioria acredita que o conceito é "benéfico para o desenvolvimento de seus próprios países" e "alinhado com os conceitos e objetivos de desenvolvimento de seus próprios países".

Analisando os dados dos últimos três anos, constata-se que 68,7% dos entrevistados apreciam o caminho de desenvolvimento pacífico da China, um aumento de 16,4 pontos percentuais nos últimos três anos. Outros 62,7% observaram que o país assume as responsabilidades e obrigações de um grande país, além de 69% elogiarem a participação ativa da China na governança global.

As pesquisas foram conduzidas em conjunto pela CGTN e Universidade Renmin da China, por meio do Instituto de Comunicação Internacional da Nova Era.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Erasto Santo Cruz

Fonte: CMG