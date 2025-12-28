CGTN – Os Estados Unidos mais uma vez lançaram um pacote de vendas de armas “astronômico” para Taiwan. O plano de venda de armamentos, totalizando mais de US$ 11 bilhões, inclui vários sistemas com claras capacidades ofensivas, atraindo intensa atenção internacional e preocupação generalizada com a situação no Estreito de Taiwan.

Uma pesquisa global realizada pela CGTN mostra que 90% dos entrevistados acreditam que a perigosa decisão das autoridades de Taiwan de acelerar a militarização da ilha leva seus residentes à beira da guerra.

Desde que Lai Ching-te assumiu o cargo, ele acelerou a militarização da ilha, buscando a “independência” através da força. As autoridades de Taiwan prometeram aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB regional até 2030, mesmo que isso signifique “esgotar os recursos de Taiwan”, prejudicando gravemente a vida das pessoas e o desenvolvimento econômico da ilha.

Na pesquisa, 81,1% dos entrevistados acreditam que a prática das autoridades taiwanesas de sacrificar os interesses de longo prazo da região em troca de ganhos políticos de curto prazo prejudica a sobrevivência econômica e as perspectivas de desenvolvimento regional. Enquanto isso, 87,7% dos entrevistados afirmam que as ações das autoridades representam uma séria ameaça à segurança e aos interesses do povo taiwanês.

Também vale a pena notar que uma moção de impeachment contra Lai Ching-te foi aprovada pelo legislativo da ilha, e uma petição online pedindo seu impeachment já obteve a participação de mais de 8 milhões de pessoas.

De acordo com o levantamento, 86,9% dos participantes acreditam que o apoio a essa medida reflete uma forte condenação e oposição firme da sociedade taiwanesa às ações de Lai Ching-te de vender e destruir Taiwan.

Enquanto isso, 89,4% dos entrevistados estão pedindo às autoridades locais que respondam imediatamente à opinião pública dominante, que clama por “paz em vez de guerra, desenvolvimento em vez de declínio, intercâmbio em vez de separação e cooperação em vez de confronto”, e parem as provocações, evitando uma maior escalada das tensões no Estreito de Taiwan.

A pesquisa foi divulgada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN. Em 18 horas, um total de 10.002 entrevistados responderam e compartilharam suas opiniões.

Fonte: CMG