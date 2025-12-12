Pesquisa da CGTN: compreender o papel da China na economia global é fundamental

CGTN – Uma pesquisa online realizada pela China Global Television Network (CGTN) mostra que os participantes acreditam, de modo geral, que a economia chinesa tem mantido estabilidade com avanços consistentes, oferecendo um importante elemento de previsibilidade para a economia mundial. As filosofias e práticas econômicas da China são vistas como referências relevantes para enfrentar os desafios econômicos globais.

De acordo com a enquete, 93,6% dos entrevistados afirmam que a inovação desempenha um papel cada vez mais significativo no impulso ao desenvolvimento econômico de alta qualidade da China. Além disso, 96,6% consideram que o país está liderando mudanças profundas nos padrões industriais e nas estruturas econômicas por meio da inovação científica e tecnológica. Outros 93,2% apontam que os esforços chineses para integrar, de forma mais profunda, inovação científica e industrial oferecem lições úteis para países que buscam um desenvolvimento de alta qualidade. Adicionalmente, 88,3% avaliam que o modelo de desenvolvimento chinês — impulsionado pela inovação tecnológica e ancorado na economia real — representa uma tendência importante na transformação e atualização da economia global.

O levantamento também indica que 82,3% dos respondentes acreditam que empresas estrangeiras podem aproveitar plenamente suas vantagens e capacidades no vasto mercado chinês para ampliar sua competitividade global. Enquanto isso, 86,7% consideram que os esforços contínuos da China para incentivar o consumo interno abrirão novas oportunidades para companhias internacionais. Por fim, 90,1% avaliam que uma economia chinesa saudável, estável e sustentável proporcionará maior dinamismo e estabilidade à economia global, que ainda enfrenta dificuldades.

A pesquisa foi publicada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN e, em apenas 12 horas, 4.289 internautas participaram e compartilharam suas opiniões.

Fonte: CMG