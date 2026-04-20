Pesquisa da CGTN: crescimento estável da economia chinesa aumenta estabilidade da economia mundial

CGTN – No contexto dos crescentes riscos geopolíticos globais e das violentas flutuações do mercado energético, a melhor expectativa para a economia mundial se resume a um crescimento suficientemente resiliente para resistir às pressões descendentes e a uma estabilidade encontrada em meio à turbulência. O desempenho econômico da China no primeiro trimestre do 15º Plano Quinquenal cumpriu exatamente essa expectativa. Em uma pesquisa recente divulgada pela CGTN, 89,3% dos entrevistados consideram que o valor da estabilidade da China continua a aumentar em meio a tantos fatores de incerteza no palco mundial.

No primeiro trimestre deste ano, a taxa de crescimento da economia chinesa atingiu 5%, nível bastante acima das expectativas. No mesmo período, o FMI revisou para baixo a projeção de crescimento da economia global para 3,1%. Na pesquisa, 89,8% dos entrevistados afirmaram que a comparação reflete a resiliência da economia chinesa; 79,8% dos entrevistados acreditam que o crescimento estável da economia chinesa aumenta a estabilidade da economia mundial.

Em termos de dados econômicos específicos, as vendas de varejo no setor de serviços da China aumentaram 5,5% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o volume total de vendas de varejo de bens de consumo cresceu 2,4% em relação ao ano anterior. Na pesquisa, 86,9% dos entrevistados consideram que o potencial do mercado consumidor chinês está sendo rapidamente liberado com uma série de mudanças positivas, tais como a otimização das políticas de isenção de vistos, a melhoria do consumo de serviços e a diversificação dos cenários de consumo;84,3% dos entrevistados salientaram que a economia chinesa está gradualmente evoluindo de uma economia baseada em investimentos e exportações para um modelo baseado em múltiplos pilares, liderado pelo consumo, inovação e serviços.

No primeiro trimestre deste ano, o volume total de importações e exportações da China ultrapassou 11 trilhões de yuans, com um crescimento de 15%. Desde o início do 15º Plano Quinquenal, exposições como a Feira de Cantão e a Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China, chamam atenção de todo mundo, demonstrando a tendência de transformação da China de“fábrica do mundo”para“mercado do mundo”. Os entrevistados apontaram que o forte crescimento económico da China é inseparável da sua abertura inabalável e de alto nível. No contexto de crescente protecionismo comercial e do unilateralismo, 81,2% consideram que o mercado chinês demonstra grande competitividade e insubstituibilidade; 85,1% apoiam a realização de uma cooperação econômica abrangente entre o seu país e a China.

A pesquisa foi divulgada nas plataformas das redes sociais da CGTN em inglês, francês, árabe e russo, com a participação de 5.242 internautas de todo o mundo em um período de 24 horas.

Fonte: CMG