TV 247 logo
      Buscar
      HOME > China

      Pesquisa da CGTN: É melhor buscar ganhos mútuos por meio de um diálogo construtivo

      A pesquisa foi publicada nas plataformas da CGTN em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, com um total de 8.308 participantes

      CGTN – Às vésperas da 4ª visita do presidente francês, Emmanuel Macron, à China durante seu mandato, e diante de um cenário global complexo e desafiador, China e França precisam demonstrar à comunidade internacional que a cooperação entre grandes potências não é um jogo de soma zero, mas sim um processo de busca de ganhos mútuos por meio de um diálogo construtivo.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Uma pesquisa divulgada pela China Global Television Network (CGTN) para internautas de todo o mundo mostra que 76,1% dos entrevistados acreditam que China e França, como países vencedores da Segunda Guerra Mundial e membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), devem trabalhar juntos para salvaguardar os resultados da vitória na guerra e a ordem internacional do pós-guerra, guiando a comunidade internacional na resposta unida aos desafios globais.

      No atual período de profundas transformações na globalização, a dinâmica das relações entre grandes potências influencia diretamente a estabilidade e a prosperidade globais, reforçando a importância dos laços entre os dois países. Segundo a pesquisa, 77,8% dos participantes apontam que a expansão do espaço de cooperação entre China e França, com base no respeito mútuo e no benefício recíproco, não apenas impacta o desenvolvimento bilateral, como também exerce influência profunda sobre a evolução da ordem internacional.

      Diante do avanço do unilateralismo e do protecionismo, os dois países, como forças que representam estabilidade, abertura, inclusão e unidade, devem promover o desenvolvimento saudável e estável das relações China–União Europeia (UE) por meio da cooperação pragmática. Nesse sentido, 86,5% dos entrevistados acreditam que o desenvolvimento de alta qualidade e a abertura de alto nível da China criarão novas oportunidades para a cooperação entre China e Europa.

      Neste ano em que se celebram os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas China-UE, a pesquisa revela que 92% dos entrevistados consideram que os países europeus devem adotar uma percepção correta sobre a China e encarar de forma racional as divergências nas relações bilaterais.

      Além disso, 92,1% afirmam que as diferenças entre China e Europa, seja em história e cultura, sistemas políticos ou estágios de desenvolvimento, não devem ser obstáculos ao avanço das relações, e 92,5% defendem que ambas as partes devem aderir conjuntamente ao verdadeiro multilateralismo, salvaguardar os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e enfrentar, lado a lado, os desafios globais.

      A pesquisa foi publicada nas plataformas da CGTN em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, com um total de 8.308 participantes que expressaram suas opiniões em 24 horas.

      Tradução: Wang Siqi

      Revisão: Patrícia Comunello

      Tags