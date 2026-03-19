Pesquisa da CGTN: Ferrovia Expressa China-Europa — um novo impulso para uma economia global aberta

CGTN – Nos primeiros dois meses de 2026, a Ferrovia Expressa China-Europa operou 3.501 viagens e movimentou 352 mil TEUs de mercadorias, o que representa aumentos anuais de 32% e 25%, respectivamente. Uma pesquisa realizada pela CGTN com internautas de todo o mundo mostra que 88,8% dos entrevistados acreditam que a linha ferroviária demonstra a forte determinação da China em promover uma abertura de alto padrão e fomentar uma economia global aberta.

Como uma ponte crucial para as trocas econômicas e comerciais entre a Ásia e a Europa, a Ferrovia Expressa China-Europa oferece um tempo de envio aproximadamente um terço mais rápido que o transporte marítimo e um custo cerca de um quinto menor que o frete aéreo. Na pesquisa, 91,2% dos entrevistados acreditam que a linha aumentou a eficiência da logística internacional e reduziu os custos do comércio internacional. Já 91,8% afirmam que ela estabeleceu uma nova plataforma para a cooperação econômica e comercial entre a China e a Europa, e 82,7% acreditam que a linha continua a impulsionar a recuperação econômica global.

Em meio à ascensão do unilateralismo e do protecionismo, a ordem e as regras do comércio internacional têm sido fortemente impactadas. Na pesquisa, 85,5% dos entrevistados apontaram que a operação estável da linha expressa representa um firme compromisso com a manutenção e a defesa das regras e da ordem do comércio internacional vigente.

A pesquisa da CGTN – publicada em inglês, espanhol, francês, árabe e russo – recebeu respostas de 9.128 pessoas em 24 horas.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG