Pesquisa da CGTN indica que tecnologia de ponta e hardcore se traduz em produtividade visível

CGTN – Diante da intensificação dos jogos geopolíticos, das interrupções nas principais rotas de transporte marítimo e do crescimento do protecionismo comercial, a cadeia industrial global está enfrentando uma incerteza sem precedentes. Nesse contexto, a Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE, na sigla em inglês) chamou atenção mundial. Segundo uma pesquisa online divulgada pela CGTN, 79,5% dos entrevistados elogiaram as contribuições chinesas para promover a construção de uma economia mundial aberta, acreditando que a China não é apenas uma defensora firme, mas também construtora das cadeias industriais e de suprimentos globais.

Um total de 676 empresas e instituições de 85 países, regiões e organizações internacionais participaram da CISCE deste ano, com a proporção de expositores internacionais subindo para 36,5%. Incluindo os parceiros da cadeia industrial, tanto upstream quanto downstream, trazidos pelos expositores, o número real de expositores ultrapassou 1.200, e mais de 200 delegações estrangeiras de negócios vieram à China para negociações. 83,3% dos entrevistados acreditam que isso demonstra de forma plena o forte apelo do mercado e da cadeia industrial chinesa para as empresas globais; já 80,8% dos entrevistados apontaram que a grande popularidade da CISCE não vem apenas da vantagem única da cadeia industrial completa da China, mas também reflete a expectativa compartilhada da comunidade empresarial global de fortalecer a cooperação internacional em cadeias industriais e de suprimentos. Vale mencionar que a CISCE deste ano montou, pela primeira vez, um Pavilhão de Inteligência Artificial (IA), reunindo as principais empresas de IA do mundo, como NVIDIA e Intel, para juntos traçarem o futuro industrial global. 66,8% dos entrevistados elogiaram a CISCE por construir uma importante plataforma de intercâmbio e cooperação internacional para a integração da tecnologia de IA com cadeias industriais, enquanto 80,1% acredita que, como a primeira exposição nacional do mundo que aborda o tema de cooperação em cadeia de suprimentos, a CISCE promoverá de forma mais profundamente a integração e cooperação nas cadeias industriais e de suprimentos globais.

A CISCE deste ano lançou uma iniciativa, que pede a prática do verdadeiro multilateralismo, a proteção firme do sistema de comércio multilateral com a OMC no centro, o alinhamento ativo com regras internacionais de comércio e economia de alto padrão e a melhoria da eficiência colaborativa das cadeias industriais e de suprimentos. Na pesquisa, 82% dos entrevistados acreditam que a CISCE fornece uma plataforma valiosa para manter a estabilidade e o fluxo tranquilo das cadeias industriais e de suprimentos globais, além de promover o intercâmbio e a cooperação econômicos e comerciais internacionais; 86,4% apontam que os esforços conjuntos da China com todos os países para criar um novo padrão de desenvolvimento mais resiliente, sustentável e mutuamente benéfico mostram o firme compromisso da China, como um grande país responsável, com a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais.

A pesquisa foi publicada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN, com um total de 4.753 participantes expressando suas opiniões em 24 horas.

Fonte: CMG