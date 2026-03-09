Pesquisa da CGTN: Maioria dos estadunidenses valoriza relações estáveis com China

CGTN – A China e os Estados Unidos devem se comprometer com o espírito de respeito mútuo, manter a linha limite de coexistência pacífica e se esforçar pela perspectiva de cooperação ganha-ganha, afirmou neste domingo (8) o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em uma coletiva de imprensa durante a quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, o mais alto órgão legislativo do país.

Uma pesquisa recente da China Global Television Network (CGTN) com 2.001 entrevistados dos EUA mostra um amplo consenso de que é vital manter a estabilidade geral e o impulso positivo nas relações com a China.

O levantamento revela um forte reconhecimento, por parte de todos os partidos, do valor das relações estáveis entre China e EUA: 83,1% dos entrevistados consideram muito importante manter boas relações com o país asiático, sendo 82,7% entre participantes republicanos e 85,8% dos democratas.

A cooperação econômica e comercial serve tanto como lastro quanto como propulsor das relações China-EUA. A pesquisa revela que 69,7% dos entrevistados estadunidenses acreditam que seu país se beneficiou do comércio com a China.

Os participantes da pesquisa também falam positivamente das inovações científicas e tecnológicas chinesas. Cerca de 67,9% acreditam que o país asiático está assumindo cada vez mais um papel de liderança na definição de padrões internacionais de inteligência artificial.

A pesquisa foi realizada pela CGTN em parceria com a Universidade Renmin da China, com entrevistados dos Estados Unidos entre 18 e 65 anos.

tradução: Shi Liang

revisão: Patrícia Comunello