Pesquisa da CGTN: Mais de 80% aplaudem contribuição da China para a integração da Ásia-Pacífico

CGTN – Às vésperas da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), a China Global Television Network (CGTN) realizou uma pesquisa com participantes de 15 economias-membro da APEC.Os resultados revelam que os entrevistados avaliam positivamente o papel da APEC na promoção do desenvolvimento de alta qualidade de suas respectivas economias e elogiam a visão e as contribuições da China para a promoção da globalização econômica inclusiva e da integração na região da Ásia-Pacífico.

De acordo com a pesquisa, 83,3% dos entrevistados reconhecem a APEC como o mecanismo de cooperação econômica de mais alto nível, mais abrangente e influente na Ásia-Pacífico. Ao avaliar a eficácia da APEC em promover o desenvolvimento das economias de seus membros, as cinco principais áreas de reconhecimento, cada uma com mais de 70% de aprovação, são: “promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico na Ásia-Pacífico”, “coordenar posições e construir consenso sobre as principais questões de governança econômica global”, “fomentar intercâmbios e interações culturais e interpessoais na Ásia-Pacífico”, “opor-se ao unilateralismo e ao protecionismo, ao mesmo tempo em que se apoia o sistema multilateral de comércio” e “enfrentar os desafios globais”.

Como uma das principais economias da Ásia-Pacífico, a China sempre foi uma participante ativa na cooperação da APEC e atua como motor e impulsionador da colaboração regional na região. Na pesquisa, 81,9% dos entrevistados expressaram apoio à proposta chinesa de construir uma comunidade de futuro compartilhado aberta, inclusiva, impulsionada pela inovação, interconectada e mutuamente benéfica na Ásia-Pacífico. Enquanto isso, 83,4% dos entrevistados elogiaram as notáveis ​​aportes da China para o avanço do desenvolvimento sustentável dentro da APEC, com “compartilhar a experiência de desenvolvimento como referência para outras economias”, “proporcionar vastas oportunidades de mercado para outras economias” e “apoiar o sistema multilateral de comércio” consideradas como as três maiores contribuições. Além disso, os entrevistados expressaram fortes expectativas em relação ao papel da China na promoção do desenvolvimento de alta qualidade da APEC, com “facilitar o comércio equitativo e a economia digital”, “promover a inovação e a cooperação tecnológica” e “salvaguardar a estabilidade regional” encabeçando a lista.

A pesquisa foi conduzida em conjunto pela CGTN e pela Universidade Renmin da China, por meio do Instituto de Comunicação Internacional da Nova Era, envolvendo 4.048 entrevistados, entre 18 e 65 anos, de 15 signatários da APEC.

Fonte: CMG