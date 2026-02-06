Pesquisa da CGTN: Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 aquecem além do gelo e neve

CGTN – Os Jogos Olímpicos de Inverno estão prestes a entrar no "Momento Italiano", atraindo, mais uma vez, os olhares do mundo para a vibrante cena dos esportes de inverno. Uma pesquisa realizada pela CGTN com internautas globais revela que 61,2% dos entrevistados acreditam que os valores olímpicos podem promover a inclusão na comunidade internacional, expressando a esperança de que os Jogos sirvam como uma plataforma importante para fomentar o diálogo, o intercâmbio e a cooperação entre as nações.

Vale destacar que o esqui-alpinismo retorna ao palco olímpico após 78 anos de ausência, tornando-se a única nova modalidade adicionada aos Jogos. De acordo com a pesquisa, 71% dos entrevistados acreditam que este esporte, que combina herança histórica com um apelo competitivo moderno, trará um novo fôlego ao evento.

Esta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno enfatiza iniciativas verdes, com designs sustentáveis e ecológicos integrados na tocha, nas medalhas e na construção das sedes. A pesquisa mostra que 58,1% dos entrevistados consideram isso uma resposta positiva à busca por um desenvolvimento verde e de baixo carbono. Além disso, 75,2% concordam que a renovação e construção de estradas, ferrovias e instalações realizadas pelas cidades-sede para apoiar os Jogos representam uma valiosa oportunidade para modernizar toda a infraestrutura relacionada.

Inovações tecnológicas impulsionadas pela inteligência artificial são um destaque da transmissão dos Jogos. Com sistemas de replay em 360 graus, em tempo real, que recapitulam detalhes em segundos, e sistemas de rastreamento de trajetória por IA que visualizam a dinâmica das competições ao vivo, esses recursos são altamente aguardados por 62,4% dos entrevistados.

É importante ressaltar que o Grupo de Mídia da China (CMG) desempenhará um papel sem precedentes na definição da experiência de visualização das Olimpíadas de Inverno de 2026. O CMG será a única organização de mídia global envolvida na produção dos sinais públicos internacionais em 8K dos Jogos, além de atuar como principal fornecedor desses sinais para as cerimônias de abertura e encerramento, e produzirá, pela primeira vez, os sinais públicos internacionais para patinação artística e patinação de velocidade em pista curta.

A pesquisa foi divulgada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN, atraindo 8.854 participantes estrangeiros, que compartilharam suas opiniões em 24 horas.

Fonte: CMG