Pesquisa da CGTN: Principais tópicos que valem atenção para as “duas sessões” da China em 2026

CGTN – Na véspera das “duas sessões” da China de 2026, a China Global Television Network (CGTN), em parceira com o Instituto de Comunicação Internacional de Tsinghua, divulgou o “Relatório de Perspectivas para os Principais Tópicos de 2026”. O documento destaca dez grandes temas internacionais e dez tópicos relacionados à China, oferecendo informações estratégicas para acompanhar debates globais e respostas a questões críticas.

Segundo o levantamento, a evolução da ordem internacional mostra uma “aceleração de variáveis ​​lentas”, com a competição por regras e divergências em governança intensificadas pelo avanço tecnológico. O foco do debate público mudou de “se funciona bem” para “se pode ser controlado e quem decide”.

Em temas relacionados à China, a atenção internacional está na transformação estrutural do país, que busca progresso com estabilidade e, ao mesmo tempo, inovação. Destaques incluem novas reformas e a governança de plataformas e tecnologias.

Segurança global em foco

O relatório alerta que a segurança internacional seguirá volátil, com vácuos em regiões de governança fraca possivelmente se ampliando. A competição entre grandes potências deve se aprofundar, e os países do Sul Global se envolverão mais na reformulação de regras internacionais. No Ocidente, o avanço de partidos de extrema-direita e novas forças políticas reforça variáveis que moldam a ordem internacional.

A competição e regulação da IA generativa continuarão se intensificando. Restrições dos EUA sobre setores estratégicos podem aumentar, enquanto a implementação da governança chinesa terá efeitos graduais. A governança regional e por blocos, liderada por grandes potências, pode acelerar a fragmentação global, elevando riscos de desvinculação e barreiras à inovação.

Economia e tecnologia chinesas sob atenção

O ano de 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal e o 105º aniversário do Partido Comunista da China (PCCh). A modernização chinesa será foco internacional.

Por um lado, a aplicação da estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação e o cultivo de novas forças produtivas de qualidade vão sustentar o crescimento econômico de longo prazo.

Por outro, o aprofundamento da reforma e da abertura, aliado ao desenvolvimento de um mercado interno unificado, eficiente, padronizado, justo e aberto, fortalecerá a economia e sua resiliência a choques.

