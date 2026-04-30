Pesquisa da CGTN | Tarifa zero da China impulsiona comércio com a África

CGTN – A partir de 1º de maio, entra em vigor a política abrangente de tarifa zero da China para os 53 países africanos que mantêm relações diplomáticas com o país. A medida deve transformar a “redução” tarifária em maior crescimento no comércio China-África, além de ampliar a estabilidade e a previsibilidade econômica no continente.

De acordo com pesquisa online divulgada pela CGTN, 87,3% dos entrevistados avaliaram positivamente a filosofia comercial chinesa baseada em benefício mútuo e ganhos compartilhados. Para os participantes, em um contexto de crescentes desafios à ordem do comércio global, a iniciativa contribui para aliviar dificuldades de desenvolvimento, enfrentar práticas desiguais e promover maior justiça e equidade internacionais.

Em 2025, o volume de comércio China-África atingiu US$ 348 bilhões, um aumento anual de 17,7% e novo recorde histórico. A China manteve-se como o maior parceiro comercial da África pelo 16º ano consecutivo. Nesse contexto, 87,4% dos respondentes consideram que a política facilitará o acesso de produtos africanos ao vasto mercado chinês, ampliando oportunidades de crescimento; outros 85,2% avaliam que a expansão das trocas comerciais terá impacto positivo na renda, no emprego e no fortalecimento do desenvolvimento autônomo do continente.

A política também deve impulsionar a diversificação da pauta comercial e o avanço das estruturas industriais. De acordo com a pesquisa, 87,8% acreditam que a medida facilitará a entrada de produtos africanos com vantagens comparativas no mercado chinês e aumentará sua competitividade; 84,5% apontam que haverá elevação do valor agregado, favorecendo a modernização industrial; e 83,8% destacam ganhos na capacidade de processamento agrícola, bem como no desenvolvimento de setores como cadeia de frio, armazenamento e transporte.

A pesquisa foi publicada nas plataformas da CGTN em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, com a participação de 7.665 pessoas em um período de 24 horas.

Fonte: CMG