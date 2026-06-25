CGTN – Como os frutos da inovação científica e tecnológica podem escapar do domínio do capital especulativo de curta duração e do burburinho midiático, e ser transformados em produtividade duradoura? O Fórum de Verão de Davos, atualmente em andamento em Dalian, província de Liaoning, oferece uma resposta: inovação em escala.

Uma pesquisa global online realizada pela CGTN mostra que 93,4% dos entrevistados em todo o mundo acreditam que o vasto mercado de proporções superlativas da China e sua riqueza em cenários de aplicação fornecem um amplo campo de testes para a tradução e comercialização de tecnologias inovadoras.

Atualmente, a revolução tecnológica global e a transformação industrial estão em aceleração. A capacidade de transformar a inovação de um conceito de laboratório em valor industrial prático tornou-se uma variável-chave na competição pelo impulso do desenvolvimento nacional.

Na pesquisa, 84,6% dos entrevistados identificaram a falta de aplicação eficaz na modernização industrial como a principal razão pela qual a inovação ainda não formou um efeito de escala; 86,9% afirmaram que a inovação desvinculada do apoio de um mercado de grande escala muitas vezes luta para resistir a testes de longo prazo, como demanda real e retornos comerciais; 88% apontaram que somente entrando em cenários industriais reais a tecnologia pode enfrentar os desafios práticos de forma direta – incluindo demandas complexas de mercado, controle de custos e coordenação da cadeia de suprimentos – e passar por iteração e aprimoramento contínuos por meio de feedback constante.

A pesquisa foi divulgada nas plataformas da CGTN em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, com 5.913 internautas votantes dentro de 24 horas.

Fonte: CMG