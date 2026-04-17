Pesquisa do CGTN: Cinema chinês é janela para compreender o país

CGTN – Foi iniciado, no dia 15 deste mês, em Ningbo, província de Zhejiang, o Carnaval da Cultura Cinematográfica do Grupo de Mídia da China (CMG).

De acordo com uma recente pesquisa realizada pelo CGTN e pela Universidade Renmin da China, que abrangeu 12 mil entrevistados de 41 países, o cinema chinês tornou-se uma importante janela para o mundo compreender a China.

Nos últimos anos, os filmes chineses diversificaram-se em gênero e tema, abrangendo áreas como comédia, artes marciais, realismo, animação e espionagem, atendendo, assim, às preferências de diferentes segmentos de público e apresentando um panorama autêntico da China tradicional e contemporânea. Na pesquisa, quando perguntados sobre os canais para acessar informações sobre a cultura chinesa, "obras cinematográficas" ficaram em segundo lugar, atrás apenas das "redes sociais". Na avaliação das experiências culturais chinesas, "assistir a produções cinematográficas" ficou em terceiro lugar, após "viajar para a China" e "experimentar a culinária chinesa".

Além disso, 81,6% dos entrevistados afirmaram que o soft power e a influência da cultura chinesa estão crescendo rapidamente. 78,6% acreditam que a cultura chinesa tem forte apelo. 82,2% dos entrevistados indicaram que compreender a cultura tradicional chinesa contribui para uma melhor compreensão da China. 64,9% expressaram uma avaliação positiva das obras cinematográficas quanto à preservação e à inovação da cultura tradicional.

Até 14 de abril, a receita total de bilheteria da China em 2026 ultrapassou 12,5 bilhões de yuans. Os elementos culturais chineses apresentados nesses filmes estão se tornando cada vez mais conhecidos entre o público estrangeiro, e o cinema chinês desempenha um papel cada vez mais importante na promoção de intercâmbios e aprendizagem mútua entre civilizações.

A pesquisa indica que a Iniciativa Global de Civilização proposta pela China obteve amplo reconhecimento entre os entrevistados em todo o mundo: 70,1% dos pesquisados afirmaram que a China é uma força importante na promoção de intercâmbios e de aprendizagem mútua entre civilizações. 70,6% expressaram a visão de que a civilização chinesa oferece novas ideias para a governança global, e 70,3% acreditam que a civilização chinesa e os valores chineses têm relevância significativa para os países em desenvolvimento.

Fonte: CMG