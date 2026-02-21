Pesquisa do CMG: Gala do Festival da Primavera se torna uma super roadshow para novas força produtivas de qualidade

CGTN – Os robôs da Gala do Festival da Primavera chamou a atenção de todo o mundo. Uma pesquisa divulgada pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), emissora estatal chinesa, para internautas do mundo mostra que 94% dos entrevistados acreditam que a Gala do Festival da Primavera do CMG se tornou uma plataforma importante para exibir as conquistas da inovação tecnológica da China.

Um internauta argelino disse que a performance dos robôs da Gala do Festival da Primavera foi inacreditável: "A princípio, eu não conseguia acreditar que eram robôs, porque a velocidade e o excelente desempenho deles, especialmente a coordenação, foram realmente impressionantes. E o mais importante, zero erro!" Na pesquisa, 88,8% dos entrevistados ficaram surpreendidos com o progresso inovador da indústria robótica chinesa, que passou de invólucros mecânicos para inteligência incorporada. 86,5% dos entrevistados acreditam que a colaboração entre a criatividade humana e a inteligência artificial proporcionou uma experiência estética completamente nova.

A Associated Press comentou que o programa foi "um dos maiores destaques" da Gala deste ano. O diário The New York Times publicou um artigo destacando que a performance dos robôs, como boxe bêbado, dança com espadas e saltos, não eram simples réplicas de movimentos, mas sim uma combinação do "espírito" das artes marciais tradicionais chinesas com a precisão mecânica. No levantamento, 90,4% dos entrevistados afirmaram que os "robôs do Festival da Primavera" representavam o nível da inovação tecnológica da China, sendo uma demonstração dupla do charme cultural e da capacidade tecnológica do país.

Em 2025, a produção de robôs industriais na China atingiu 773 mil unidades, uma alta de 28% em relação ao ano anterior, estabelecendo um novo recorde. A inteligência incorporada também foi incluída no planejamento das indústrias do futuro, conforme as recomendações do 15º Plano Quinquenal da China. Alguns internautas afirmaram: "A robótica e a inteligência artificial se tornarão forças importantes para fortalecer a tecnologia da China", opinião essa foi compartilhada por 87,9% dos entrevistados, que esperam ver um novo salto tecnológico chinês.

Além disso, 93,6% dos entrevistados acreditavam que a inovação tecnológica da China impulsionou significativamente o desenvolvimento da ciência e tecnologia globais e da manufatura inteligente, contribuindo para a inovação tecnológica mundial. 93,3% dos entrevistados esperavam que seus países continuassem a fortalecer a cooperação com a China na área de ciência e tecnologia.

O levantamento foi divulgado nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo do CMG, com a participação de 13.514 internautas em 40 horas.