Pesquisa mostra que maioria dos estrangeiros tem grande interesse em conhecer o Festival da Primavera da China

CGTN – Segundo uma pesquisa realizada pela Rede Global de Televisão da China (CGTN, na sigla em inglês), a absoluta maioria dos estrangeiros tem grande interesse pelo Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera.

95,1% dos entrevistados estão muito interessados em aprender sobre o Ano Novo Chinês e 86,7% deles esperam passar o Ano Novo Chinês na própria China.

95% dos pesquisados acreditam que o sucesso do registro do Ano Novo Chinês como patrimônio mundial mostra que a cultura chinesa está cada vez mais sendo aceita e apreciada pelo mundo.

Além disso, 78,7% dos participantes da enquete acham que o Festival da Primavera é uma janela importante para todos conhecerem a cultura chinesa e o estilo de vida dos chineses.

As reservas de passagens aéreas de turistas estrangeiros durante o feriado do Ano Novo Chinês aumentaram exponencialmente. Diante disso, 88,2% dos entrevistados acreditam que a influência global da cultura chinesa estimulou ainda mais a vitalidade do mercado de consumo.

A pesquisa foi realizada em inglês, espanhol, francês, russo e árabe. Mais de cinco mil internautas de todo o mundo participaram da enquete em menos de 24 horas.

Fonte: CMG