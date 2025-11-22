Planos quinquenais da China são únicos no mundo atual, diz primeiro-ministro da Sérvia

CGTN – O primeiro-ministro da Sérvia, Duro Macut, durante sua primeira visita à China, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Falando sobre as relações entre os dois países, Macut afirmou que a Sérvia e a China mantêm uma amizade duradoura e inabalável. Ele destacou que as relações entre os dois países alcançaram desenvolvimentos significativos nos últimos anos, e a Sérvia espera continuar a cooperação e apoiar o desenvolvimento e a prosperidade conjuntos no futuro. Na sua opinião, os dois países podem cooperar em áreas diversas, como comércio, desenvolvimento industrial, educação, saúde e inteligência artificial.

Ao falar sobre o "15° Plano Quinquenal" da China, Macut declarou que, como um grande país, a China, por meio dos planos quinquenais, define uma direção clara para o desenvolvimento. Ele disse que os planos quinquenais da China são únicos no mundo moderno. Essa estratégia de desenvolvimento de longo prazo permitiu que o país alcançasse um crescimento eficaz e rápido. Um país grande como a China só pode alcançar tais resultados com base em um planejamento de longo prazo.

Macut também expressou apoio claro à posição da China sobre a proteção de interesses fundamentais. Ele ressaltou que a Sérvia compreende plenamente o princípio de Uma Só China e sempre apoia a posição da China.

O primeiro-ministro acrescentou que os conceitos e iniciativas chineses sobre governança global, comunidade de futuro compartilhado da humanidade e relações internacionais enriqueceram o conteúdo da Carta das Nações Unidas.

Segundo Macut, a iniciativa de governança global significa ouvir as vozes de todos os países, prestar atenção às necessidades do Sul Global e, ao mesmo tempo, considerando a situação das nações desenvolvidas, buscar uma melhor utilização dos recursos humanos, econômicos e experiências em governança, para construir conjuntamente uma comunidade de futuro compartilhado.

Fonte: CMG