CGTN – A Conferência Anual de 2026 do Fórum Boao para a Ásia (BFA, na sigla em inglês) encerrou-se no dia 27 em Boao, na província de Hainan, no sul da China.

O evento deste ano teve significado especial, pois, foi realizado no ano inicial do 15º Plano Quinquenal da China, no momento em que o Porto de Livre Comércio de Hainan completou seu 100º dia de operações alfandegárias especiais e na data em que o fórum celebrou seu 25º aniversário.

Cerca de 2 mil convidados provenientes de mais de 60 países e regiões participaram do BFA deste ano e a frase mais mencionada por eles foi “abertura de alto nível da China”.

Olhando para o passado, uma experiência importante que explica por que a Ásia ter se tornado a região mais dinâmica do mundo foi a manutenção da cooperação e da abertura. Atualmente, a situação global está repleta de incertezas, os conflitos geopolíticos estão se intensificando, o protecionismo comercial está em ascensão e o crescimento econômico mundial é fraco. Nesse contexto, a conferência anual tem como tema “Moldando um Futuro Comum: Novas Circunstâncias, Novas Oportunidades, Nova Cooperação”, atendendo às expectativas das pessoas.

O diretor executivo do secretariado da APEC, Eduardo Pedrosa, afirmou que todos os países do mundo estão no mesmo barco, e somente trabalhando juntos é que poderão avançar conjuntamente.

Neste cenário, a parte chinesa lançou quatro propostas, sendo elas, abandonar conflitos e confrontos para criar um futuro belo de paz e tranquilidade, abandonar o fechamento e a exclusão para criar um futuro belo de cooperação e benefício mútuo, abandonar a poderio e a intimidação para criar um futuro belo de justiça e equidade e abandonar a desconfiança e o distanciamento para criar um futuro belo de respeito e confiança mútua.

Nos próximos cinco anos, uma China mais aberta vai trazer mais oportunidades e cooperações para o mundo inteiro.

O mercado é o recurso mais escasso. A China possui mais de 1,4 bilhão de habitantes e o maior e mais rapidamente crescente grupo de renda média do mundo, com um enorme potencial de demanda interna.

Além disso, perante a ascensão do protecionismo, a abertura da China é uma certeza a qual o mundo pode se agarrar. É por isso que o CEO do Conselho Empresarial China-Grã-Bretanha, Peter Burnett, disse que sempre recomenda às empresas britânicas que vendem produtos ou serviços que, se quiserem ter sucesso global, devem escolher a China.

Fonte: CMG