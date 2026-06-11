Por que o comércio exterior da China teve um avanço tão expressivo nos primeiros cinco meses deste ano?

CGTN – Segundo as estatísticas divulgadas pelas autoridades chinesas no dia 9 de junho, nos primeiros cinco meses de 2026, o valor total das exportações e importações de mercadorias da China atingiu 20,68 trilhões de yuans, um crescimento de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Mais detalhadamente, as exportações somaram 11,91 trilhões de yuans, enquanto as importações chegaram a 8,77 trilhões de yuans, registrando aumentos de 11,8% e 20,5%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Vale destacar que, nos últimos três meses, os valores mensais das exportação e importação da China ultrapassaram a marca de 4 trilhões de yuans.

Como o comércio exterior chinês conseguiu um desempenho tão expressivo diante do cenário internacional instável marcado pelo aumento das tensões geopolíticas e pela alta nos preços de energia?

A principal razão são políticas favoráveis e bem direcionadas. O pesquisador da Universidade de Negócios e Economia Internacional da China, Lü Yue, afirmou que desde o início deste ano, a China vem aproveitando plenamente suas vantagens competitivas, como um sistema industrial completo, empresas dinâmicas e uma distribuição de mercado diversificada, implementando políticas precisas para reduzir impostos e taxas e facilitar o comércio.

Por exemplo, desde 1º de maio, a China implementou tarifa zero para os 53 países africanos com os quais mantém relações diplomáticas, impulsionando diretamente o comércio com o continente.

Nos primeiros cinco meses do ano, as importações e exportações com a África superaram pela primeira vez 1 trilhão de yuans, um crescimento de 18,2% em relação ao ano anterior. Apenas em maio, as importações africanas aumentaram 15%, registrando nove meses consecutivos de crescimento.

Além do grande volume, a qualidade do comércio exterior chinês também segue melhorando. Neste ano, veículos elétricos, equipamentos domésticos para armazenamento de energia solar e outros produtos de alta tecnologia conquistaram maior participação no mercado externo.

Nos primeiros cinco meses de 2026, as exportações de produtos eletromecânicos de alta tecnologia e alto valor agregado cresceram 18,4%, enquanto exportações e importações de produtos ligados à inteligência artificial aumentaram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.

O comércio exterior é uma janela essencial para entender a economia chinesa. A resiliência e a vitalidade do setor refletem a confiança e a força do desenvolvimento econômico de alta qualidade da China.

Fonte: CMG