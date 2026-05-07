Por que o setor de serviços na China se tornou a nova tendência de consumo nos feriados?

CGTN – Durante o feriado de cinco dias do Dia do Trabalho (1º de maio), o faturamento de diversos setores de consumo na China cresceu 14,3% em todo o país. O consumo de serviços apresentou um dinamismo particular: as receitas nos segmentos de turismo e entretenimento saltaram 21,2%, enquanto as vendas na área de serviços domésticos subiram 14,2%. Esse novo fôlego evidencia o enorme potencial do mercado interno chinês.

Este ano marca o início da implementação do 15º Plano Quinquenal. O destaque do consumo de serviços neste feriado deve-se, em grande parte, ao efeito imediato das políticas de estímulo. O novo plano quinquenal enfatiza que o setor de serviços deve ser ampliado e otimizado. Além disso, na véspera do feriado de maio, foram publicadas as “Diretrizes para a Expansão e Otimização do Setor de Serviços”. Essas políticas traçam um roteiro claro para a melhoria dos serviços voltados à produção e à vida cotidiana, impulsionando o consumo durante o período de folga.

A alta no consumo também reflete o desenvolvimento estável e positivo da economia chinesa. No primeiro trimestre deste ano, o país registrou um início promissor. O aumento da renda fortaleceu a confiança da população, o que, consequentemente, alavancou o crescimento econômico durante os feriados.

Os serviços na China não apenas estimularam o consumo interno, mas também despertaram o interesse global. Com a introdução da política de isenção unilateral de visto para 50 países e o sistema de reembolso imediato de impostos em mais de 8.000 lojas, o país tornou-se um destino preferencial. Turistas estrangeiros agora podem vivenciar tanto a cultura tradicional quanto o encanto das tecnologias modernas, obtendo uma visão autêntica do cotidiano chinês por meio de serviços de alta qualidade e hospitalidade.

Diante da lenta recuperação global e do crescente protecionismo comercial, a economia mundial enfrenta incertezas consideráveis. Nesse cenário, a forte dinâmica demonstrada pela China durante este feriado confere uma estabilidade valiosa ao mercado global.

Fonte: CMG