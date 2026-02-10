TV 247 logo
      Prelúdio da Gala do Festival da Primavera do CMG foi realizado em Auckland

      Wayne Brown disse que Auckland é a cidade mais diversificada da Nova Zelândia, sendo também uma das cidades com maior número de chinesas no exterior

      Prelúdio da Gala do Festival da Primavera do CMG foi realizado em Auckland (Foto: CGTN)

      CGTN – O Prelúdio da Gala do Festival da Primavera, celebração organizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG) foi realizado no domingo (8) na Prefeitura de Auckland.

      O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, fez um discurso em vídeo. O cônsul-geral chinês em Auckland, Chen Shijie, o prefeito da cidade, Wayne Brown e mais de 200 convidados dos setores de educação, cultura, economia, imprensa da China e da Nova Zelândia estiveram presentes no evento.

      Segundo Shen Haixiong, o Festival da Primavera é um símbolo cultural da civilização chinesa há milhares de anos. Hoje, quase 20 países e regiões do mundo já estabeleceram o Festival da Primavera como feriado oficial, e cerca de um quinto da população mundial o celebra de diferentes maneiras. O presidente do CMG afirmou que como o maior evento cultural anual do mundo em termos de audiência, a Gala do Festival da Primavera do CMG é realizada há 43 anos consecutivos, tornando-se uma "festa espiritual de Ano Novo" dos chineses e amigos estrangeiros em todo o mundo. Ele destacou que a Gala deste ano utilizará as tecnologias inovadoras de "5G+4K/8K+IA" e aproveitará ao máximo a vantagem do grupo de mídia na transmissão em 85 idiomas, apresentando um banquete cultural ao público nacional e internacional.

      Wayne Brown disse que Auckland é a cidade mais diversificada da Nova Zelândia, sendo também uma das cidades com maior número de chinesas no exterior. As celebrações do Ano Novo Chinês acontecerão por toda a cidade. Wayne Brown agradeceu ao CMG por trazer o evento a Auckland e poder mostrar o encanto da cultura chinesa e promover o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre diferentes civilizações.

      Fonte: CMG

