Prelúdio da Gala do Festival da Primavera do CMG foi realizado em Auckland

CGTN – O Prelúdio da Gala do Festival da Primavera, celebração organizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG) foi realizado no domingo (8) na Prefeitura de Auckland.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, fez um discurso em vídeo. O cônsul-geral chinês em Auckland, Chen Shijie, o prefeito da cidade, Wayne Brown e mais de 200 convidados dos setores de educação, cultura, economia, imprensa da China e da Nova Zelândia estiveram presentes no evento.

Segundo Shen Haixiong, o Festival da Primavera é um símbolo cultural da civilização chinesa há milhares de anos. Hoje, quase 20 países e regiões do mundo já estabeleceram o Festival da Primavera como feriado oficial, e cerca de um quinto da população mundial o celebra de diferentes maneiras. O presidente do CMG afirmou que como o maior evento cultural anual do mundo em termos de audiência, a Gala do Festival da Primavera do CMG é realizada há 43 anos consecutivos, tornando-se uma "festa espiritual de Ano Novo" dos chineses e amigos estrangeiros em todo o mundo. Ele destacou que a Gala deste ano utilizará as tecnologias inovadoras de "5G+4K/8K+IA" e aproveitará ao máximo a vantagem do grupo de mídia na transmissão em 85 idiomas, apresentando um banquete cultural ao público nacional e internacional.

Wayne Brown disse que Auckland é a cidade mais diversificada da Nova Zelândia, sendo também uma das cidades com maior número de chinesas no exterior. As celebrações do Ano Novo Chinês acontecerão por toda a cidade. Wayne Brown agradeceu ao CMG por trazer o evento a Auckland e poder mostrar o encanto da cultura chinesa e promover o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre diferentes civilizações.

Fonte: CMG