Prelúdio da Gala do Festival da Primavera do CMG foi realizado no Cairo

CGTN – O Prelúdio da Gala do Festival da Primavera, celebração coorganizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), pela Embaixada da China no Egito, pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito e pela Autoridade Egípcia de Promoção do Turismo, foi realizado na sexta-feira (13) no Cairo. O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, fez um discurso em vídeo. O embaixador da China no país e representante chinês na Liga Árabe, Liao Liqiang, o ex-primeiro-ministro egípcio, Essam Sharaf, e mais de 200 convidados dos setores político, acadêmico e de mídia dos dois Estados participaram do evento.

Segundo Shen Haixiong, o Festival da Primavera é um símbolo cultural da civilização chinesa há milhares de anos. Atualmente, cada vez mais pessoas se aproximam da China e apreciam a cultura chinesa por meio desse costume tradicional milenar, compreendendo os valores comuns de toda a humanidade que o Festival da Primavera representa: harmonia familiar, inclusão social e coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza. O presidente do CMG afirmou que como o maior evento cultural anual do mundo em termos de audiência, a Gala do Festival da Primavera do CMG é realizada há 43 anos consecutivos, tornando-se uma "festa espiritual de Ano Novo" dos chineses e amigos estrangeiros em todo o mundo. Ele destacou que a Gala deste ano utilizará as tecnologias inovadoras de "5G+4K/8K+IA" e aproveitará ao máximo a vantagem do grupo de mídia na transmissão em 85 idiomas, apresentando um banquete cultural ao público nacional e internacional.

O ex-primeiro-ministro egípcio, Essam Sharaf, afirmou que o Festival da Primavera carrega a bela esperança de renovação e marca o início de um novo ciclo de trabalho diligente, refletindo a filosofia chinesa de coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza e o respeito pelos ritmos do tempo. Segundo ele, 2026 é o Ano do Cavalo. Na cultura chinesa, o cavalo simboliza força, progresso e vitalidade, e também representa um espírito de seguir em frente com confiança rumo ao futuro. Esse espírito ressoa fortemente com o atual desenvolvimento das relações entre o Egito e a China. Ele expressou sua esperança de que os dois países avancem de mãos dadas para um futuro mais promissor.

Fonte: CMG