Prelúdio da Gala do Festival da Primavera é realizado em Hamburgo

CGTN – O Prelúdio da Gala do Festival da Primavera, uma celebração para marcar a chegada do Ano Novo Chinês, foi realizado no dia 12 de fevereiro, organizado conjuntamente pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e pela Associação de Amizade Alemanha-China de Hamburgo.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, e o prefeito de Hamburgo, Peter Tschentscher, enviaram mensagens em vídeo. Mais de 120 convidados participaram, incluindo representantes dos setores político, empresarial e cultural, além de cônsules-gerais de diversos países em Hamburgo.

Shen Haixiong afirmou que, como o maior evento cultural anual do mundo em termos de audiência, a Gala do Festival da Primavera do CMG já é realizada há 43 anos consecutivos, tornando-se um evento importante que desperta ressonância emocional entre chineses no mundo inteiro e amigos de diversos países.

No ano passado, relembrou Shen Haixiong, o CMG, por meio de uma matriz internacional de comunicação multimídia e multilíngue, colaborou com mais de 3.100 veículos de mídia em todo o mundo, compartilhando com o público global a atmosfera festiva do Ano Novo Chinês.

Neste ano, observou Shen Haixiong, a Gala utilizará inovações tecnológicas como “5G + 4K/8K + IA”, explorando plenamente a vantagem de transmissão em 85 idiomas, para oferecer ao público dentro e fora da China uma verdadeira celebração cultural. “Esperamos que espectadores do mundo inteiro possam vivenciar de forma imersiva a alegria e o espírito festivo da Gala e, juntos, dar as boas-vindas a uma primavera mais inclusiva, acolhedora e cheia de esperança.”, afirmou ele.

O cônsul-geral da China em Hamburgo, Lin Dong, afirmou que o Prelúdio da Gala do Festival da Primavera chegou pela primeira vez a Hamburgo, levando a atmosfera do Ano Novo Chinês ao norte da Alemanha. Como duas das principais economias do mundo, China e Alemanha devem fortalecer a comunicação estratégica e a cooperação, contribuindo com mais estabilidade e previsibilidade para o cenário internacional.

No evento, melodias de forte identidade chinesa foram interpretadas por uma orquestra sinfônica, demonstrando o charme singular do intercâmbio musical entre China e Alemanha.

Também foram exibidos o vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera e uma coletânea do especial “Viaje pela China através do cinema”, apresentando de forma vívida a riqueza e a diversidade da cultura chinesa. Produtos culturais criativos da Gala estiveram expostos no local, atraindo a atenção e o interesse dos convidados.