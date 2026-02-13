“Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” realizado em Brasília

CGTN – Foi realizado nesta terça-feira (10), horário local, em Brasília, o evento “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera”, organizado pelo China Media Group (CMG). Estiveram presentes mais de cem convidados do setor cultural e de mídia dos dois países.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso em vídeo. Ele afirmou que o Festival da Primavera é um símbolo cultural da civilização chinesa que existe há milhares de anos e um laço espiritual que une o povo chinês em todo o mundo.

“Hoje, quase 20 países e regiões no mundo designaram o Festival da Primavera como feriado oficial, e cerca de um quinto da população mundial o celebra de diversas formas. Cada vez mais pessoas se aproximam da China, apreciam a cultura chinesa e compreendem os valores de harmonia familiar, inclusão social e coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza, incorporados nessa tradição milenar”, disse.

Segundo Shen, como o maior evento cultural anual do mundo em termos de audiência, a Gala do Festival da Primavera do CMG tornou-se uma “festa espiritual de Ano Novo” que ressoa com o povo chinês em todo o mundo e com amigos dentro e fora do país.

A Gala do Festival da Primavera do CMG deste ano utilizará as conquistas tecnológicas do “5G+4K/8K+IA” e aproveitará ao máximo as vantagens da transmissão em 85 idiomas para apresentar um banquete cultural ao público nacional e internacional.

“Este ano marca o início da implementação do 15º Plano Quinquenal da China. Vamos juntos saudar uma primavera mais calorosa e promissora,” concluiu.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG