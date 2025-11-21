Premiê chinês chega à África do Sul para cúpula do G20

CGTN – O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, chegou nesta quinta-feira a Joanesburgo para participar da 20ª Cúpula do Grupo dos Vinte (G20).

A cúpula, programada para sábado e domingo, é a primeira a ser realizada no continente africano.

A China apoia a presidência sul-africana do G20 e está pronta para trabalhar com várias partes sob o tema "Solidariedade, Igualdade, Sustentabilidade" para alcançar um consenso na cúpula, de modo a defender o multilateralismo, construir uma economia mundial aberta e promover a cooperação em desenvolvimento, disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, antes da visita.

A África do Sul é a terceira parada da viagem de Li por três países, que já o levou à Rússia e a Zâmbia.

Fonte: Xinhua