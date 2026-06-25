Premiê chinês destaca quatro características da economia da China

CGTN – A economia chinesa tem demonstrado estabilidade, inovação, vitalidade e integração com o resto do mundo no início do período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), afirmou o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, nesta quarta-feira.

Ele fez essas declarações ao discursar na sessão plenária de abertura da 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões, também conhecida como Davos de Verão, na cidade costeira de Dalian, no nordeste da China.

A economia chinesa tem mantido "forte resiliência e dinâmica positiva" no início do período do novo plano quinquenal, observou Li, acrescentando que sua estabilidade proporcionou a certeza tão necessária e serviu como um importante "porto seguro" em um mundo cada vez mais incerto.

Para se integrar à economia global, a China também manteve seu compromisso de expandir ativamente a abertura, disse o premiê.

O país concedeu tratamento de tarifa zero a 63 países, enquanto suas importações ocuparam o segundo lugar globalmente por 17 anos consecutivos. Nos primeiros cinco meses deste ano, as importações aumentaram 20,5% em termos anuais, superando significativamente o crescimento das exportações.

Fonte: Xinhua