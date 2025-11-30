Presidente da Islândia concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – A presidente da Islândia, Halla Tómasdóttir, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) durante sua visita ao país entre os dias 12 e 18 de outubro.

Tómasdóttir afirmou que as conquistas da China na promoção da igualdade de gênero e no desenvolvimento de energias verdes mostram ao mundo que a mudança é possível. Todos devem trabalhar juntos para transmitir essa experiência num mundo marcado por incertezas, conflitos e pelo agravamento acelerado da crise climática.

Ela destacou que, há quase 40 anos, a Islândia treina engenheiros geotérmicos chineses e contribui para aprimorar as capacidades de exploração dessa energia. Atualmente, empresas chinesas e islandesas mantêm joint ventures, e a energia geotérmica já está sendo utilizada em mais de 70 cidades da China, embora ainda exista grande potencial a ser explorado. “Acredito que a Islândia e a China podem contar uma história sobre como um país pequeno e um país grande utilizam as suas vantagens para cooperar. Juntos, os dois países podem até oferecer inspiração para a transição verde de outras nações”, disse a presidente da Islândia.

Tómasdóttir acrescentou que o turismo e o comércio entre os dois países vêm crescendo de forma contínua. A Islândia foi o primeiro país da Europa Ocidental a reconhecer o status de economia de mercado plena da China e também o primeiro país europeu a assinar um acordo de livre comércio com a China, o que amplia consideravelmente o espaço para a cooperação bilateral. “Espero que, independentemente do tamanho, todos os países possam defender o multilateralismo, respeitar a soberania, as vantagens, a cultura e a história uns dos outros, e ao mesmo tempo buscar consensos para enfrentar desafios globais. Para isso, precisamos eliminar a desigualdade de gênero, reduzir os conflitos entre gerações e superar as divisões no cenário global”, concluiu.

