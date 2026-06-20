Presidente de Mianmar concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – Em sua primeira visita de Estado à China após assumir a presidência de Mianmar, Min Aung Hlaing concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês). Na ocasião, ele declarou que a amizade entre Mianmar e a China é profunda e expressou sua expectativa de que esta visita fortaleça ainda mais as relações bilaterais. “Desejamos impulsionar os investimentos de empresas chinesas em nosso país, elevar o nível do comércio bilateral e trabalhar em conjunto para manter a segurança, a paz e a estabilidade nas regiões fronteiriças”, afirmou o presidente.

Min Aung Hlaing destacou que a China é um exemplo a ser seguido em diversas áreas. Segundo ele, a construção de infraestrutura é o foco prioritário da cooperação entre as duas nações. "Além disso, há um enorme potencial para parcerias em setores como engenharia avançada, eletrônica, ciência e tecnologia, tecnologia aeroespacial, bem como na reprodução de sementes e produção industrial", acrescentou o presidente.

Mianmar é um participante fundamental na construção conjunta da Iniciativa Cinturão e Rota. Como resultado, as parcerias entre os dois países têm alcançado avanços consistentes.

Ao avaliar a Iniciativa Cinturão e Rota, Min Aung Hlaing elogiou o seu propósito de promover a prosperidade e o desenvolvimento globais. "O corredor econômico Mianmar-China está inserido nesse escopo de cooperação e traz inúmeros benefícios para o nosso desenvolvimento nacional e para as relações bilaterais. Ele impulsiona o crescimento de Mianmar e nos transforma em um canal de conexão com o mundo. Portanto, considero a Iniciativa Cinturão e Rota uma proposta excelente. Eu e o país estamos dedicando todos os esforços para a implementação bem-sucedida desses projetos."

O presidente também manifestou forte apoio às quatro iniciativas globais propostas pelo presidente chinês, Xi Jinping. "Essas iniciativas, direcionadas a quatro grandes áreas, são excelentes e têm recebido amplo apoio internacional. Ao focarem no desenvolvimento compartilhado, certamente gerarão resultados positivos. Consideramos que são propostas de imenso valor. Eu, pessoalmente, concordo plenamente com elas, e Mianmar fará o possível para se engajar nas cooperações relacionadas."

Por fim, Min Aung Hlaing reiterou que sempre apoia de forma resoluta o princípio de Uma Só China. “Existe apenas uma China no mundo, e a integridade territorial chinesa é absolutamente indivisível. Seja no presente ou no futuro, manteremos o nosso firme e inabalável apoio ao princípio de Uma Só China", declarou o presidente.

Fonte: CMG