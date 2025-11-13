Presidente do Comitê Olímpico Internacional reconhece importância dos Jogos Nacionais da China

CGTN – Em uma entrevista à CMG, a presidente do Comitê Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, afirmou que os Jogos Nacionais da China são de grande importância e espera que os esportes possam desempenhar um papel positivo no desenvolvimento da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Kirsty Coventry disse que a cerimônia de abertura dos Jogos Nacionais da China foi fantástica e expressou sua apreciação de ser capaz de sentir o entusiasmo do povo chinês pela sua própria cultura.

A presidente afirmou que, durante sua estadia na China, encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, e ficou ciente de suas expectativas sobre o desenvolvimento da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau bem como do plano para o futuro e notou que os representantes de toda a região tinham participado da cerimônia, o que é um sinal muito importante. Ela espera que os esportes possam desempenhar um papel tanto incentivador quanto promotor para o desenvolvimento integral da região.

Kirsty Coventry reconheceu esta ideia de desenvolvimento da China e apontou que as instalações esportivas são muito completas, beneficiando não só os atletas profissionais, mas também a população. Segundo ela, o esporte já se tornou uma indústria global de trilhões de dólares, e hoje, é feito um grande investimento no desenvolvimento esportivo comunitário. Ela acredita que investir no esporte é investir no povo, e que só um povo com boa saúde pode construir uma sociedade cheia de vitalidade.