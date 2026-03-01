Presidente seichelense concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – O presidente das Seicheles, Patrick Herminie, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) por ocasião do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Herminie afirmou que, ao longo dos anos, a China tem fornecido ampla assistência em áreas como construção nacional, capacitação institucional e formação de pessoal, além de oferecer significativo apoio ao desenvolvimento da infraestrutura nas Seicheles. Ele declarou esperar que os dois países continuem caminhando juntos para alcançar benefícios mútuos.

O líder seichelense enfatizou estar profundamente impressionado com o nível de desenvolvimento da China, especialmente com os avanços tecnológicos e as iniciativas de uso da inteligência artificial para aprimorar os serviços públicos. Ele acredita que a China está na liderança mundial.

Herminie declarou que a China é o principal parceiro comercial das Seicheles desde a independência do país. Com o passar do tempo, a cooperação e os intercâmbios bilaterais têm se aprofundado, um processo que ele atribuiu à crescente facilitação do acesso ao mercado e ao aumento contínuo da demanda e do interesse dos setores público e privado por produtos chineses.

“O unilateralismo sempre foi um problema, mas, felizmente, contar com um grande país econômico como a China é algo positivo para nós. Quando digo 'nós', não me refiro apenas às Seicheles, mas ao Sul Global e aos países africanos. O aumento da competitividade dos produtos nos beneficia, e já não dependemos das 'esmolas' de certas antigas potências coloniais”, disse Herminie.

Herminie acrescentou que as Seicheles apoiam firmemente o princípio de Uma Só China, posição que demonstra respeito à soberania nacional chinesa. “Sempre apoiamos esse princípio e apoiaremos a China em todas as instâncias internacionais e demais ocasiões, porque acreditamos firmemente que existe apenas uma China no mundo”, concluiu.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG